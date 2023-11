Tre giorni di incontri, le giovani promesse di Cagliari, Torres e Olbia e delle più importanti società dilettantistiche sarde in campo per un torneo di assoluto livello.

Tutto pronto in paese per il 4° torneo calcistico giovanile dell’Immacolata “Città di Sarroch”, che dal 1° al 3 dicembre, allo stadio comunale Mario Tiddia, vedrà confrontarsi i giovani di ben diciassette società isolane.

Al torneo, organizzato dalla Asd Gioventù Sarroch, oltre alle società professionistiche che militano in Serie A e C, parteciperanno Polisportiva Isili, Accademia d’Ogliastra, Terralba, Gsd Assemini, Alghero calcio, Gsd Vigor Capoterra, Asd Capoterra, Asd Pirri, Sigma Cagliari, Fcd Pula, Polisportiva Sestu. Tanti i giovani calciatori in campo per un appuntamento che, come accaduto nelle precedenti edizioni, attirerà allo stadio comunale di Sarroch numerosi spettatori.

