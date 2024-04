Dopo la pausa per le nazionali, riprende il campionato di Serie A2 élite. Ultime due giornate di regular season per la Leonardo, che insegue i playoff. Domani i cagliaritani affronteranno lo Sporting Altamarca in trasferta con l'obbligo dei tre punti per restare in scia e sperare di proseguire la propria stagione. La squadra di Petruso al momento è settima, a due punti di distanza dal quinto posto occupato dalla Elledì.

Femminile. Penultima giornata di campionato anche in B femminile. Nel girone A, la Mediterranea, gipunta al recordo di vittorie in trasferta contro la Virtus Romagna. La Jasnagora ospita in casa la Polisportiva 1980 per difendere il terzo posto dall'Athena Sassari, impegnata sul campo della L84. Nel girone B, scontro diretto in chiave playoff fondamentale per lo Shardana Futsal contro la Littoriana. Spera nei playoff anche l'Arzachena, impegnata in trasferta contro la Vis Fondi.

