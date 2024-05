La Mediterranea sogna la Serie A femminile.

Domani potrebbe arrivare la festa promozione delle cagliaritane nel ritorno degli spareggi promozione contro la Roma. Si riparte dal 4-3 dell'andata in favore della squadra di Versace, che avrà dunque a disposizione due risultati su tre per vincere il confronto e guadagnare l'accesso nel massimo campionato di calcio a 5 femminile.

Il calcio d'inizio è in programma alle ore 15 al PalaSport di Fiano Romano.

Sogna la Serie A anche la Leonardo, arrivata a giocarsi la semifinale playoff di A2 élite contro il Pordenone. L'andata si disputerà lunedì al PalaConi alle ore 19. Il ritorno in Friuli il 27 maggio. In caso di passaggio del turno, domenica 2 giugno la Leo giocherebbe la finale in gara secca contro la vincente di Manfredonia-Città di Melilli a Faeanza.



