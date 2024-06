Ultimo appuntamento della stagione per il Quartu. Domani a Elmas la squadra di Diana ospita i piemontesi del Sermig per il ritorno della finale dei playoff nazionali di C1. In palio c'è la promozione in Serie B che verrà decisiva nei quaranta minuti che si disputeranno al Palazzetto "Roberto Melis".

La gara d'andata in Piemonte è terminata in parità per 4-4 con la tripletta di Rafinha e la rete di Manunza in favore dei quartesi. In caso di parità si giocheranno due tempi supplementari ed evenutalmente anche i tiri di rigore.

