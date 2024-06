Il Quartu è in Serie B. Decisiva la vittoria nel ritorno contro il Sermig per 2-1 per la conquista della promozione nel campionato nazionale di calcio a 5. Dopo il 4-4 dell'andata, i biancorossi sono riusciti a battere in casa ad Elmas i piemontesi grazie ai gol di Manunza e Costa nella seconda sfida della finale dei playoff nazionali di Serie C1. Per la società del presidente Righetto si tratta della terza promozione in tre anni. La prossima stagione sarà la prima in un campionato nazionale.

