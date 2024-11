Primo impegno casalingo, con il turno di Coppa Italia di Serie D regionale di calcio a 5, per la ASD Kadoššéne. La società oristanese, nata nel 2022 da un gruppo di amici uniti dalla passione per il calcio, dopo i primi due anni nel torneo CSI provinciale, si appresta ad iniziare una nuova sfida. Dopo le prime uscite ufficiali nella Coppa Italia di categoria, ora l’esordio in casa, venerdì alle 21, nella palestra di San Nicola a Oristano, in via Levante, contro la “Arrubia” di Orroli.

La società presieduta da Stefano Mandunzio ha così deciso di fare un importante passo avanti, impegnato a coniugare crescita sportiva e costruzione di una comunità unita intorno ai propri valori. In vista del debutto, il presidente Mandunzio ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dal mister Marco Caria.

«Grazie a mister Caria – commenta il presidente - la squadra ha raggiunto un livello di preparazione e unità che mi rende orgoglioso. Ogni giocatore sta dando il massimo».

