Quarta giornata di Serie A e secondo match casalingo per il 360GG Monastir, che attende domani pomeriggio a Sestu la L84. Calcio d'inizio alle ore 15 per la formazione di Diego Podda che, forte delle due vittorie consecutive contro Petrarca (2-0) e Città di Melilli (5-0) senza prendere gol, vuole proseguire la propria marca contro i piemontesi, capaci di battere nello scorso turno i campioni d'Italia in carica dell'Italservice Pesaro per 3-2.

Serie A2. Impegno casalingo anche per la Leonardo, capolista del girone A di Serie A2 dopo le prime tre giornate. I cagliaritani ospitano domani alle 15 al PalaConi il Green Project Agency Città di Mestre.

Serie B. A seguire, al PalaConi, si gioca per la Serie B, con la Jasnagora che attende il Castellamonte. A Serramanna, il C'è Chi Ciak cerca la prima vittoria stagionale contro il Videoton Crema, mentre il Sestu Città Mediterranea fa visita al Real Five Rho. Domenica è in programma alle 16, sempre al PalaConi di Cagliari, il derby tra il Sardinia Futsal e l'Elmas.

Femminile. Due gli anticipi del sabato di Serie A2 femminile. Si parte domani alle 14.30, con il Santu Predu che riceve a Nuoro la L84. Alle 20.30 a Sestu, la Jasnagora affronta invece il Bagnolo. Domenica trasferta per il Cus Cagliari sul campo del Cus Milano. Impegno esterno anche per l'Arzachena nel girone B contro il San Giovanni. Sarà invece derby tra Athena Sassari e Shardana Futsal. Turno di riposo per la Mediterranea.

