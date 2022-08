Ieri al Signora Chiara di Calangianus si è giocata l’amichevole tra i giallorossi, matricola nel campionato di Eccellenza, e i biancoverdi dell'Arzachena, che puntano ad un campionato di vertice in Serie D. La gara si è conclusa 7-0 per l'Arzachena, che ha confermato le sue potenzialità. Il risultato non deve però trarre in inganno. Il Calangianus si è presentato alla sgambata con molte assenze ed il primo tempo, più equilibrato, si è chiuso con gli ospiti in vantaggio solo per 2-0 (reti di Sartor e Pinna). Nella ripresa, con carte completamente mischiate, l'Arzachena ha dilagato grazie alla tripletta di Rutigliano e alla doppietta di Bah. La settimana scorsa la stessa amichevole si era conclusa 4-2 per l'Arzachena, ma il Calangianus si era presentato a ranghi più completi. Ad ogni modo le premesse per entrambe le squadre, nei rispettivi campionati, sono comunque buone. Il Calangianus si presenta ai nastri della nuova stagione molto rinnovato, a partire dalla dirigenza. Domenico Cassitta, imprenditore, è il nuovo presidente, Sergio Deligios il suo vice. Alessandro Sassu è il direttore sportivo, da team manager agirà Rubens Curedda. Nuovo anche il tecnico in panchina: Tore Melino, al posto del sassarese Luca Rusani, che dopo splendide stagioni ha deciso di lasciare. Tra i giocatori della nuova rosa tante le novità, che controbilanciano dolorose partenze, come il gruppo argentino. Tra gli ingaggi da segnalare quello dei difensori Romolo Putzu (ex Nuorese) e Gaston Ongania (ex Bosa). Sempre dalla Nuorese prelevato il portiere Matteo Forzati. A centrocampo ingaggiato dal Monastir Matthew Savage. A raccordare centrocampo e attacco è stato chiamato Alessio Bruno (ex Porto Rotondo). In avanti da segnalare l'acquisto di Samuele Spanu (ex Trapani). A questi si aggiungono un gruppo di giocatori locali molto valido e diversi fuori quota interessanti."Il nostro obbiettivo è quello di disputare un buon campionato - afferma il neo presidente Domenico Cassitta -. Puntiamo anche alla valorizzazione dei giovani. Nell'ambiente c'è entusiasmo e abbiamo tutte le carte in regola per non sfigurare. Tuttavia la campagna acquisti non è finita: a breve annunceremo l'ingaggio di un altro attaccante". La preparazione dei giallorossi è cominciata il 1 agosto. Per il Calangianus l'esordio in Coppa il 21 agosto contro il Budoni. La prima di campionato contro il Latte Dolce, sette giorni dopo. Entrambe le gare si disputeranno in casa, nello splendido manto sintetico del Signora Chiara.



