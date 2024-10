Su Siccu sarà lo scenario degli RS Aero European Youth Team Racing, i campionati europei con formula a squadre organizzati dai circoli Fiv di Società Canottieri Ichnusa e Lega Navale del Sulcis. Appuntamento da venerdì 25 a domenica 27, quando nel suggestivo campo di regata davanti a Su Siccu si sfideranno 12 squadre che rappresentano 9 diverse nazioni.

Come già avvenuto in due precedenti edizioni, la Federazione Italiana Vela, la Classe RS Aero italiana in collaborazione con quella internazionale hanno assegnato l'organizzazione ai due circoli Fiv della Società Canottieri Ichnusa e della Lega Navale del Sulcis, dopo aver apprezzato il lavoro svolto nelle altre occasioni.

La manifestazione prevede che ogni squadra sia formata da un ragazzo e una ragazza, anche per uno scambio culturale e sociale tra i partecipanti. Attesi velisti e veliste Under-25 provenienti da Irlanda, Germania, Ucraina, Estonia, Gran Bretagna, Belgio e Lituania - vincitrice della scorsa edizione - oltre all'Italia.

Il bacino antistante il lungomare “Su Siccu-Molo Ichnusa” offre un luogo ideale per le regate a squadre, riparato e con grandi opportunità di visione per gli spettatori, che possono seguire le regate passeggiando o stando comodamente seduti sulle panchine. Le regate si svolgeranno sulla deriva singola RS Aero con vela 5 (la più piccola prevista dalla classe), per garantire a tutti la possibilità di regatare anche in presenza di vento sostenuto, pensando così ai più giovani e alle ragazze. Le regate a squadre si basano sulla precisione della navigazione, sulle manovre, sulla tattica e la buona gestione del regolamento, piuttosto che sulla velocità pura: un “gioco" che appassiona molto i ragazzi.

A livello tecnico, l'evento si svolgerà dal 25 al 27 ottobre, con l'arrivo dei partecipanti, l'assegnazione delle imbarcazioni e l'allenamento previsti invece giovedì 24. Due squadre si affrontano con due barche per squadra, per un totale di quattro barche per ciascuna gara. L’evento è supportato dalla Regione Sardegna, col patrocinio del Comune di Cagliari.

