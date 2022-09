Il Cagliari Baseball è stato sconfitto 8-2 dal Crocetta nella semifinale di Coppa Italia giocata nel concentramento di Modena e ha chiuso così la propria stagione 2022, in cui ha conquistato la permanenza nella massima serie per il terzo anno consecutivo e anche un posto come testa di serie.

“Il bilancio è positivo e siamo contenti, anche se avremmo preferito fare un turno in più in Coppa Italia, non ci lamentiamo perché abbiamo disputato una stagione a tratti esaltante, in particolare nella Poule Salvezza”, ha commentato il manager cagliaritano Walter Angioi. “Eravamo fermi da un mese, la formula era un po’ particolare ma non ci sono scuse, gli altri hanno giocato meglio e noi abbiamo battuto poco. Siamo stati avanti 2-0 fino al 5º inning, poi abbiamo subito il loro ritorno coi cambi di lanciatore e abbiamo realizzato appena cinque valide”.

Serie B. Si è chiuso a Bolzano il sogno promozione in A della Catalana. Dopo il pareggio ottenuto ad Alghero, con gli ospiti vittoriosi per 2-3 in gara1 e i padroni di casa per 10-0 in gara2, ieri gli altoatesini si sono aggiudicati gara3 e gara4 della serie valida come semifinale e hanno passato il turno. A Bolzano, i padroni di casa si sono imposti 8-7 e 3-2, sfruttando al meglio il fattore campo per chiudere i conti senza bisogno di giocare un eventuale quinto incontro.

Softball. Nell’ultimo e ormai ininfluente doppio incontro della stagione regolare dell’A1 di softball, il Nuoro è stato battuto nettamente sul diamante del Parma. In gara1, le emiliane hanno vinto 15-0 in 3 inning per “manifesta superiorità” dopo aver siglato 14 punti nella prima ripresa. Nel secondo match, invece, le padrone di casa hanno vinto 10-3 in 5 inning.

Le nuoresi, per conservare un posto nella massima serie, dovranno vincere il playout contro le fiorentine della Sestese, fanalino di coda del girone A.

Oggi, a Iglesias, la Shardana ospita le siciliane del Castiglione 2000 nella semifinale dei playoff per la promozione nell’A2 di softball. In programma due incontri a partire dalle 11.

