Duecentosettanta minuti alla fine del campionato di Eccellenza. Budoni e Latte Dolce sono sempre appaiate al comando. L’ipotesi spareggio è sempre più concreta. «Hanno fatto veramente un percorso incredibile», commenta il presidente della Figc sarda, Gianni Cadoni. «Prime in classifica a braccetto in un campionato davvero entusiasmante. Ho visto i dati dell’osservatorio tecnico dell’Aia e il nostro è al terzo posto in Italia per qualità, agonismo e disciplina. Un plauso, un va ai dirigenti del nostro torneo che lo stanno rendendo bello e avvincente».

Il massimo dirigente regionale segue sempre in prima linea i campionati regionali. «Non piace essere un presidente che sta dietro la scrivania», continua. «Mi piace vivere i campi, essere a contatto con l’attività agonistica. Seguo tutti i campionati dall’Eccellenza ai tornei del settore giovanile. Devo dire che i campionati dilettantistici sono meravigliosi. Chi mi dà un po' di preoccupazione e pensiero sono i settori giovanili», sottolinea, «dove veramente dobbiamo fare, tutti insieme, uno scatto in avanti per disciplinare i protagonisti e soprattutto per comportarci meglio nei campi di gioco. Proprio domenica scorsa ho avuto contezza di un’ennesima episodio increscioso avvenuto durante un incontro Under 15. Non ci sono più parole».

E ancora: «Penso che il nostro Comitato regionale farà qualcosa di importante. Probabilmente come re gione pilota qualificheremo i dirigenti in maniera tale che veramente sappiano governare il movimento a partire dai propri istruttori, dagli atleti e per completare ai genitori al seguito delle squadre».

© Riproduzione riservata