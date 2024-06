Il sogno promozione dell'Innovyou Sennori termina a Cividale del Friuli. Nulla da fare per la truppa di coach Piras, che dopo il -3 incassato a Porto Torres nel match d'andata, perde anche il match di ritorno contro la Dinamo Gorizia, che può dunque festeggiare il salto in Serie B Interregionale (76-68 il risultato finale).

Prestazione comunque orgogliosa e caparbia per i "Tauri", che per oltre 30 minuti hanno accarezzato l'impresa. Nel finale, però, le energie sono venute meno, e gli isontini ne hanno approfittato per piazzare il break che ha mandato i titoli di coda sul match.

Non sono bastati i 31 personali di Hubalek, top scorer dell'incontro con 31 punti.

Dopo le lacrime di capitan Merella, a Sennori resta comunque la soddisfazione per una cavalcata memorabile, culminata con la conquista del titolo regionale di Serie C Unica nonostante lo status di neopromossa.

La gara. Il PalaGesteco di Cividale del Friuli è un catino bollente, con almeno 2mila tifosi a sostenere i padroni di casa. Sennori, però, approccia la sfida con buona dose di personalità, e dopo pochi possessi è avanti sul 9-5 grazie a un canestro di Cordedda. Gorizia replica con un contro break di 8 punti, ma Merella e soci si rianimano presto e, grazie anche a una serie di rubate, tengono tutto in equilibrio al 10' sul 17 pari.

Nel secondo periodo Scutiero guida l'allungo isontino a suon di triple (ben 4 nella prima frazione), 32-28. Coach Piras chiama timeout, e i suoi rispondono presente, tornando sul -1 al 20' (35-34).

Nel secondo tempo Tola infila subito la tripla del +3 (46-43). Poi, però, emergono i problemi di falli che mettono in difficoltà Tola, Merella e, soprattutto, Cordedda, tra i principali trascinatori offensivi dei romangini. Scutiero pareggia dopo un fallo sul tiro da tre punti, poi Gorizia scatta ancora in avanti e chiude sul +4 al 30' con Cestaro protagonista (52-48).

Gli ultimi 10 minuti sono complicati, per l'Innovyou, che vede affiorare inesorabile la stanchezza (solo 4 punti a referto nei primi 5 minuti). Colli ne approfitta per piazzare lo strappo deciso con la bomba del 55-48. Poi a salire in cattedra è Braidot, che guida i suoi addirittura sul +12. Sembra finita, ma Sennori ha un sussulto d'orgoglio che le permette di fare ancora capolino a 2' dal termine col solito Hubalek, autore della conclusione del -5. La rimonta, però, non si completa, e nel finale scatta la festa goriziana.

Dinamo Gorizia-Innovyou Sennori 76-68

Dinamo Gorizia: Devetta, Marini, D'Amelio, Scutiero 16, Bullara, Schina 3, Macaro 10, Braidot 12, Franco, Colli 24, Cestaro 11, Luis. Allenatore Tomasi

Innovyou Sennori: Pisano, Cordedda 13, Cherchi 4, S. Piras, M. Piras 2, Merella, Marreu, Tola 14, Pisano 4, Bertolini, Hubalek 31, Medda. Allenatore G. Piras

Parziali: 17-17; 35-34; 52-48

