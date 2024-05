Sempre più vicina al titolo regionale. L'Innovyou Sennori regola la Torres anche in Gara 2 della finale di Serie C Unica e si porta sul 2-0 nella serie. Al quintetto di coach Piras basterà vincere anche il prossimo match, in programma sabato prossimo, alle 18, al PalaSerradimigni di Sassari, per laurearsi campione regionale e affrontare lo spareggio per la promozione in Serie B contro la Dinamo Gorizia, prima classificata nel girone friulano.

Sul parquet amico di Sorso, Hubalek e soci hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di una Torres sempre pericolosa nonostante l'assenza (causa infortunio) di un pezzo da novanta come Riccardo Pisano. Dopo una partenza positiva (subito 15-6, poi 28-23 al 10'), Sennori ha patito la crescita difensiva dei turritani, capaci di limitare lo strapotere fisico di Hubalek nel secondo quarto e di sorpassare con un mini break di 5-0 per poi chiudere avanti alla pausa lunga sul 44-42.

Il buon momento della Torres prosegue anche nel terzo periodo, con gli uomini di Carlini capaci di allungare ulteriormente fino a toccare il +7. La gara si fa, via via, sempre più fisica: l'Innovyou reagisce e pareggi al 30' a quota 64, poi negli ultimi 10 minunti vola via con un parziale di 17-5 ispirato da Hubalek. La Torres accusa il colpo, poi imbastisce una reazione che accorcia il gap, ma non basta a mettere a repentaglio il predominio dei sennoresi, capaci di volar via fino al 92-82 finale che vale il 2-0 nella serie.

Innovyou Sennori-Sef Torres 92-82

Innovyou Sennori: Cordedda 23, Corrias, Cherchi 1, S. Piras 8, Merella 26, Marreu 3, Tola 5, Pisano ne, Bertolini ne, Hunalek 26, Cabras ne, Medda. Allenatore G. Piras

Sef Torres: Dore 25, Biolchini 17, Basoli 2, Tanda 4, N. Pisano 13, Vargiu 2, S. Piredda 11, R. Pisano ne, Cabras 8, Panai ne, Fiori ne. Allenatore Carlini

Parziali: 28-23; 42-44; 64-64

