Nel decimo turno di C Unica arriva il secondo scivolone consecutivo della Ferrini Delogu Legnami, che dopo la sconfitta di sabato scorso a Sennori inciampa anche a Sassari, sul parquet del Cus (100-82). Confortata dalle altissime percentuali al tiro pesante, la squadra di Sassu è scappata via fin dai primi minuti di gioco. Il duo Samoggia-Graviano ha provato a riportare i quartesi in carreggiata, ma la vena offensiva degli scatenati D'Elia e Spanu ha reso vano ogni sforzo. Due punti prestigiosi e meritati, dunque, per i sassaresi, che interrompono così una lunga serie negativa.



La Ferrini si lecca le ferite, ma riesce comunque a difendere il suo primato in classifica grazie all'inaspettato ko interno dell'Olimpia Cagliari, sorpresa dal Sant'Orsola (71-61). A Monte Mixi è andata in scena una gara dai due volti: dopo un primo quarto equilibrato, gli arancioneri di Porcu hanno scavato il solco nel secondo periodo con un break di 25-15. I "Pumas" si sono rifatti con gli interessi dopo la pausa lunga tornando al comando anche sul +5 (50-45), ma un calo difensivo negli ultimi 10 minuti ha consegnato definitivamente il successo ai turritani.

Una fiammata di Serra si è rivelata decisiva per il blitz della Manitech Elmas in casa del Veliero Calasetta (63-62). Dopo una gara incerta e sempre condotta sui binari del punto a punto, il lungo masese ha preso in mano la situazione a 2 minuti dal termine, mandando a segno 5 punti consecutivi che hanno lanciato la volata al quintetto di Benucci. Vana la reazione tabarchina affidata a Paddeo e Pipiciello.

Il duo Merella-Hubalek (23 punti a testa) dà ulteriore spinta alla rincorsa al vertice dell'Innovyou Sennori, corsara anche al PalaSimula di Sassari sulla Dinamo Academy Alghero grazie a un poderoso scatto in avanti negli ultimi 10 minuti di gioco, dopo che il quintetto di Mura era stato capace di tenere onorevolmente testa ai rivali (100-78).

Partita autoritaria e sempre in controllo, invece, per la Torres di Antonio Carlini, vittoriosa sul fanalino di coda Astro (93-82). Riposava l'Antonianum.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 14, Olimpia Cagliari 14, Innovyou Sennori 12, Sef Torres 12, Sant'Orsola Sassari 10, Antonianum 10, Il Veliero Calasetta 8, Manitech Elmas 8, Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 4, Astro Cagliari 0.

Olimpia-Sant’Orsola 61-71

Olimpia Cagliari: Motzo 5, Mercenaro 11, Tocco 19, Piras 12, Chessa 4, Palazzi, Dessì ne, Frattaroli 6, Scanu ne, Pandori ne, Corsi 4, Terrosu. Allenatore Zucca

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt, Puggioni 15, Serra 21, Aroni 20, Desole 2, Fara 4, Gueye, Usai 4, Scanu Manunta 5, Fancello. Allenatore Porcu

Parziali: 14-12; 29-37; 50-45

Torres-Astro 93-82

Sef Torres: Carta 19, Dore 12, Raffo ne, Tanda ne, Spano 14, Piredda 7, N. Pisano 6, Canu 4, S. Piredda 8, R. Pisano 16, Cabras 4, Fiori 3. Allenatore Carlini

Astro Cagliari: Sechi, Susini 4, Manca 9, A. Bonacci 19, Balia ne, Sanciu 9, L. Bonacci 7, Solinas 4, Badellino 14, Poma 16. Allenatore Frau

Parziali: 36-20; 47-25;

Calasetta-Elmas 62-63

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Porricino, Pipiciello 7, Corsentino, S. Zucca 14, Werlich 13, Paddeo 12, Salis 8, Ivaldi 2, Vigo, Barreiro 6. Allenatore Magiera

Manitech Elmas: Biggio 12, Secci ne, Podda 2, Di Ciaula 5, Olla 7, Vadilonga 4, Boetti 6, Piano ne, Serra 18, Carrucciu 9. Allenatore Benucci

Parziali: 17-14; 33-30; 50-45

Cus Sassari-Ferrini 100-82

Cus Sassari: Onali ne, Dongu 7, Demartis ne, Lizzeri 7, Spanu 35, Ruiu, Campus, Cecchini 10, Piras ne, D'Elia 30, Canu ne, Gaio 11. Allenatore Sassu

Ferrini Delogu Legnami: Porrà 2, Graviano 18, Saba 5, Vadilonga 2, Pedrazzini 15, Pisu, Samoggia 24, Madau ne, Marras 16. Allenatore Cocco

Parziali: 30-18; 50-41; 75-62



Dinamo Academy-Sennori 78-100

Dinamo Academy Alghero: Macciocu, Angius, Obino 2, Denti, Giua 4, Pitirra 14, S. Casu 15, Mura, Vasselli 6, E. Casu 24, Barabino 3, Desole 10. Allenatore Mura

Innovyou Sennori: Nieddu, Cordedda 17, Cherchi 4, S. Piras 2, M. Piras 8, Merella 23, Marreu 8, Pisano 9, Bertolini 2, Presta, Hubalek 23, Corrias 4. Allenatore G. Piras

Parziali: 25-26; 34-44; 61-64

