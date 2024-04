Saranno Innovyou Sennori-Olimpia Cagliari e Ferrini Delogu Legnami-Torres le semifinali playoff del campionato di Serie C Unica di basket maschile.

Fattore campo pienamente rispettato nelle 3 "belle" andate in scena nel weekend: al PalaSant'Elena di Quartu, la Ferrini soffre nel primo tempo (-8 alla pausa lunga), poi cambia marcia nella ripresa e con un break di 18-8 nell'ultimo quarto spegne le resistenze di un comunque ottimo Calasetta (67-59).

Sulla loro strada, gli uomini di Cocco ed Elia ritroveranno la Torres, in una riedizione della finale dello scorso torneo. I turritani, infatti, vincono il terzo atto della serie contro il Sant'Orsola (89-77) e avanzano al turno successivo. Guidati da un Riccardo Pisano a tratti inarrestabile (26 punti), i torresini hanno controllato agevolmente per tutti i 40 minuti.

Vittoria e passaggio in semifinale anche per l'Olimpia Cagliari, che non sbanda nella sfida-spareggio andata in scena domenica sera a Monte Mixi e regola l'Antonianum per 72-63: decisiva la reazione difensiva dei "Pumas" nel secondo tempo, con appena 17 punti concessi in 20 minuti.

Blitz salvezza, infine, per il Cus Sassari, che passa a Sestu contro l'Astro (73-64) e si assicura un altro anno nella categoria.

Ferrini-Calasetta 67-59

Ferrini Delogu Legnami: Arena ne, Graviano 18, Sarritzu 4, Saba 6, Vadilonga ne, Pedrazzini 7, Pisu ne, Samoggia 15, Fois 5, Madau ne, Salone 10, Marras 2. Allenatore Cocco

Il Veliero Calasetta: Porricino ne, Pipiciello 14, S. Zucca 10, Werlich 12, Paddeo, L. Vigo 5, Salis, Ivaldi 2, D. Vigo ne, Mattana, Barreiro 16. Allenatore Frisolone

Parziali: 14-20; 32-40; 49-51

Torres-Sant’Orsola 89-77

Sef Torres: Dore 12, Raffo 4, Biolchini 22, Basoli, Tanda 5, M. Piredda, N. Pisano 7, Vargiu ne, S. Piredda 13, R. Pisano 26, Cabras, Fiori ne. Allenatore Carlini

Sant’Orsola Sassari: Manca 3, Bergdolt 4, Gueye 2, Puggioni 21, Serra, Aroni 16, Desole, Fara, Testoni 1, Usai, Scanu Manunta 2, Carta 28. Allenatore Porcu

Parziali: 26-12; 48-37; 70-44

Olimpia-Antonianum 72-63

Olimpia Cagliari: Motzo 11, Mercenaro 8, Tocco 2, Piana ne, Piras ne, Chessa 7, Corsi 10, Palazzi 4, Dessì ne, Scanu ne, Pili 24, Terrosu 6. Allenatore Zucca

Antonianum Quartu: Pau, E. Piras 6, G. Piras 2, Ruggeri 5, Passa 19, Saddi 3, Jordan 17, Onnis 4, Piludu 7, Oliva. Allenatore Bogo

Parziali: 19-24; 37-46; 53-53

Astro-Cus Sassari 64-73

Astro Cagliari: Susini 2, Porcu 9, Manca, A. Bonacci 5, Balia ne, Kalz 13, Sanciu 12, L. Bonacci 6, Solinas 7, Poma 9, Bonomo 1. Allenatore Frau

Cus Sassari: Onali, Dongu 3, Lizzeri, Spanu 22, Ruiu ne, Campus, Cecchini 13, Piras 6, D'Elia 23, Desole, Canu ne, Gaio 6. Allenatore Sassu

Parziali: 14-17; 37-31; 50-55

