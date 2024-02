Arriveranno allo scontro diretto appaiate al primo posto con 28 punti. A una settimana dallo scontro diretto che, verosimilmente, deciderà le gerarchie in vetta nel campionato di Serie C Unica, Ferrini Delogu Legnami e Innvyou Sennori non steccano.

I quartesi controllano agevolmente per tutti i 40 minuti sul parquet di Calasetta (92-64) e guadagnano la quattordicesima vittoria stagionale. Ben 5 i giocatori in doppia cifra per i biancoverdi, guidati dai 33 personali di Giuliano Samoggia.

Più combattuto il match del PalaMellano di Sestu, dove l'Innovyou Sennori conduce sempre, ma piega definitivamente le resistenze dell'Astro solo nei minuti finali (80-73). Prestazione orgogliosa per la squadra di Frau, capace di portarsi anche sul -1 nell'ultimo quarto con un ottimo Sanciu. Dall'altra parte, a fare la differenza, è stato soprattutto Cordedda (29).

Al terzo posto si conferma la Torres, che con un Riccardo Pisano in formato super (26 a referto) si impone nel derby contro il Sant'Orsola (81-73). A pari merito con i turritani c'è sempre l'Olimpia Cagliari, che firma il blitz in casa Cus Sassari grazie a una buona prestazione corale (74-66, 6 uomini in doppia cifra).

Salgono ancora le quotazioni dell'Antonianum di Bogo, che passa a Elmas (72-66) con 35 punti del duo Jordan-Astara. Dopo una partenza a razzo, i quartesi avevano subito il rientro della Manitech, ripresa e superata grazie a un break di 24-16 nell'ultimo quarto.

Riposava, infine, la Dinamo Academy Alghero.

Classifica: Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami 28, Sef Torres e Olimpia Cagliari 24, Sant'Orsola Sassari 18, Antonianum 16, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 12, Manitech Elmas 10, Cus Sassari 8, Astro 4.

Sant’Orsola-Torres 73-81

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 16, Gueye 3, Manca 6, Puggioni 11, Solinas 9, Serra 13, Aroni, Desole 7, Testoni ne, Usai, Scanu Manunta, Fancello 8. Allenatore Porcu

Sef Torres: Carta, Dore 18, Raffo 7, Biolchini 7, Basoli 7, Spano 3, N. Pisano 10, R. Pisano 26, Cabras 3, Panai ne. Allenatore Carlini

Parziali: 18-27; 39-45; 53-61

Calasetta-Ferrini 64-92

Il Veliero Calasetta: D. Zucca, Porricino, Pipiciello 7, Corsentino, S. Zucca 3, Werlich 26, Paddeo 12, Rombi ne, Salis 5, Ivaldi 2, Mattana, Barreiro 9. Allenatore Frisolone

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Porrà 2, Graviano 14, Sarritzu 2, Saba 6, Pedrazzini 2, Pisu, Samoggia 33, Fois 10, Madau 2, Salone 10, Marras 11. Allenatore Cocco

Parziali: 15-23; 31-53; 46-71

Cus Sassari-Olimpia 66-74

Cus Sassari: Onali ne, Dongu, Demartis 2, Lizzeri 6, Spanu 20, Ruiu ne, Campus 5, Cecchini 9, Piras 2, D’Elia 22, Desole, Gaio. Allenatore Sassu

Olimpia Cagliari: Motzo 12, Mercenaro 11, Tocco 17, Piana, Piras ne, Chessa 1, Corsi 1, Palazzi 10, Dessì ne, Pili 10, Terrosu 12. Allenatore Zucca

Parziali: 21-15; 37-31; 49-55

Elmas-Antonianum 66-72

Manitech Elmas: Biggio 11, Secci 4, Podda 11, Oppo ne, Di Ciaula 6, Olla, Vadilonga 3, Silla ne, Serra 19, Carrucciu 12. Allenatore Meloni

Antonianum Quartu: Astara 17, Pau, E. Piras 3, G. Piras 9, Ruggeri 3, Passa 5, Saddi 8, Jordan 18, Onnis 6, Piludu 3, Oliva. Allenatore Bogo

Parziali: 13-21; 28-40; 50-48

Astro-Sennori 70-83

Astro Cagliari: Cau ne, Sechi 2, Susini ne, A. Bonacci 16, Balia ne, Kalz ne, Sanciu 30, L. Bonacci 10, Solinas 4, Poma 6, Bonomo 2. Allenatore Frau

Innovyou Sennori: Cordedda 29, Corrias 4, Cherchi 2, S. Piras 3, Doneddu ne, M. Piras 5, Marreu, Tola 14, Pisano 2, Bertolini 6, Hubalek 18, Medda. Allenatore G. Piras

Parziali: 20-26; 38-45; 59-66

