Il maltempo imperversa su più zone dell’Isola, con violenti temporali e grandinate.

Barbagia ma anche Ogliastra, Campidano e Gallura, diversi i disagi fra centri abitati e campagne.

Sulla 131 dcn, all’altezza di Nuoro, attimi di paura per alcuni alberi caduti sulla carreggiata, mentre sul posto sono operativi gli uomini della Polizia stradale per mettere in sicurezza il traffico.

Bomba d'acqua anche su Fonni, con le scale di via Umberto trasformate in un fiume d’acqua proveniente dalla parte alta dell’abitato, senza fortunatamente causare danni alle abitazioni vicine.

Sul fronte parallelo, disagi anche ad Oschiri, con il paesaggio biancastro, a causa della grandine, a fare da cornice ad abitato e campagne e con probabili danni a vigne e oliveti. A segnalare la situazione d’emergenza anche il primo cittadino Roberto Carta, che sui social ha scritto: «I vigili del fuoco stanno inviando i propri mezzi e il proprio personale per i diversi allagamenti nel centro abitato di Oschiri a causa della bufera d’acqua e grandine di poco fa e ancora in corso. Si raccomanda la massima prudenza e attenzione».

Violento temporale anche a Castelsardo.

