Budoni e Latte Dolce hanno già fatto il vuoto nel campionato di Eccellenza dopo appena sei giornate. La squadra di Raffaele Cerbone non ha trovato ostacoli. E’ in testa a punteggio pieno. Nel turno infrasettimanale di ieri non sono andati a segno i bomber Meloni e Villa ma, a risolvere la sfida col Bosa, ci hanno pensato i centrocampisti Scioni e Santoro. La difesa è la migliore del torneo con tre reti subite. Una formazione, insomma, completa che punta dritta alla Serie D. Resta in scia soltanto il Latte Dolce che continua a vincere. I sassaresi hanno superato l’ennesima prova di forza espugnando il Lixus di Lanusei. Domenica riposeranno mentre il Budoni giocherà sul campo della Nuorese.

La Tharros ha scavalcato la Ferrini in terza posizione, a sei punti dalla vetta. Con un super Andrea Sanna gli oristanesi hanno battuto proprio i cagliaritani che non avevano ancora perso. Appaiata con gli oristanesi c’è un’altra nobile, la Villacidrese che ha affondato il Sant’Elena. Ancora protagonista Palermo che con la sua personale doppietta sale a quota sette nelle speciale classifica dei capocannonieri. E domenica ci sarà lo scontro diretto Villacidrese-Tharros.

Terza vittoria di fila per la Monteponi. Frenata invece per il Taloro, sconfitto in casa da un Calangianus ben determinato. Punti pesanti per Ghilarza e Ossese.

Nel prossimo impegno in programma anche Bosa-Taloro, Calangianus-Arbus, Ferrini-Lanusei, Ghilarza-Sant’Elena, Li Punti-Iglesias, Monastir-San Teodoro e Ossese-Carbonia.

