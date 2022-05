La sfida più spettacolare dei playoff, almeno sulla carta, è proprio quella tra la Germani Brescia e la Dinamo Sassari. I lombardi, che giocano in casa le prime due partite (lunedì e mercoledì) segnano in media 84 punti.

I biancoblù tra i migliori. La squadra sassarese ne realizza addirittura 84,7, seconda soltanto alla capolista Virtus Bologna che raggiunge gli 89 punti. Le due antagoniste hanno percentuali simili al tiro: Brescia ha il 53,5% nelle conclusioni da due punti e il 37,5% in quelle da tre, mentre il Banco di Sardegna ha il 52% da due ed è la più precisa in Italia da oltre l'arco dei 6,75 mt con il 38,5%.

Al top anche dalla lunetta. I biancoblù di Piero Bucchi sono anche i più precisi dalla lunetta con il 78,3% però gli arbitri fischiano pochissimi liberi a favore della Dinamo che è penultima: appena 16,4. Le cifre in ogni caso nei playoff tendono ad abbassarsi per la ruvidezza delle difese e anche la tensione. Brescia è stata la squadra più costante della serie A dopo la Virtus Bologna, ma è una debuttante nei playoff, anche se imbottita di giocatori esperti.

La nuova sfida. La Dinamo e Bucchi di spareggi scudetto ne hanno vissuti diversi, chissà che anche questo non riequilibri una sfida che vede i lombardi favoriti dal fattore campo che gli consentirà di giocare oltre alle prime due partite in casa anche l'eventuale quinta (martedì 24), qualora dopo la quarta partita (in programma al PalaSerradimigni domenica 22) la situazione sia di 2-2.

© Riproduzione riservata