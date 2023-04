I pesi supergallo sono in fermento. Domani sera, al palazzetto Ferrini basket di via pessina, a Quartu Sant'Elena torna sul ring Patrick Cappai. Il giovane talento quartese, altra promessa della boxe sarda guidato all'angolo da quel Re Mida dei guantoni che si chiama Fabrizio Cappai, affronta il lombardo Yuri Zanoli in un match sulla distanza di sei riprese.

Pugni veri, senza canottiera, tra pugili professionisti. «Un incontro che rappresenta un ulteriore tassello nella crescita di Patrick», dice papà Fabrizio. «Stiamo lavorando, in palestra per salire sul ring, negli uffici per organizzare le riunioni, per dare slancio alla boxe isolana. Per Patrick – 7 incontri, 6 vinti e 1 pareggiato – un test impegnativo. Il nostro obiettivo è costruire, passo dopo passo, la scalata al titolo».

La notte di Quartu si illuminerà anche con i pugni di Stefano Lai: il superleggero della Ap Sardegna, allenato dal maestro Paolo Carta, farà il suo esordio tra i professionisti contro Ivan Ettore Pari (1 vittoria e 3 sconfitte). A contorno della riunione, organizzata dal Team boxe Cappai, anche 11 match tra alcuni tra i migliori pugili dilettanti sardi. il primo gong suonerà alle 19.30.

© Riproduzione riservata