Impostato in guardia destra, sicuro e potente. Roberto Mura, il pugile turritano si è aggiudicato ai punti il match contro il croato Stanko Jermelic nell’incontro pro per i pesi massimi sulle quattro riprese da tre minuti ciascuna. Sul ring di “Boxando in Piazza” nella piazza Umberto I, a Porto Torres, il boxeur turritano 34enne, del Team Boxe Torres “Mario Muretti”, alla sua seconda prova a torso nudo, con una prima fiammata alla terza ripresa ha scosso l’avversario e costretto l’arbitro al conteggio su Jermelic.

Il pugile 32enne del Team Cukusic ha speso il round successivo a cercare la distanza per far valere il suo migliore allungo. Impresa non riuscita: colpi efficaci al bersaglio che Jermelic non ha assorbito bene. Ha finito in piedi il pugile croato ma i giudici non gli hanno dato scampo.

La serata ha visto la partecipazione dei pugili dilettanti che hanno mostrato bravura e tecnica nei nove match IBA in programma. Una delle protagoniste è stata la turritana Maria Chiara Coghene, appena sedicenne è una sorpresa della boxe femminile. Al suo esordio casalingo nella categoria Junior (54 kg), grazie alla preparazione dei maestri Isidoro Tinteri e Battista Calvia del Boxing A.Mura, ha battuto Claudia Corosu del Boxing Club Sassari.

Nella stessa categoria Christian Mameli del Team Erittu ha ceduto la vittoria a Luca Piras del Gsa Burruni (48 kg), mentre è finito in parità l’incontro tra Simone Furriolu, altro atleta del Boxing A.Mura e Daniele Rocca della Turris Martellini (57 kg) e infine Andrea Carboni del Gst Martellini vince su Stefano Porcu del Boxing Sassari (56 kg). Tre i match per la categoria Youth: Fabiano Canu della Corner Gym (75 kg) ha trionfato su Diego Garau della Boxe Torres; Simone Murgia della Boxe Torres ha perso la sfida con Salvatore Lepori della Turris Martellini (57 kg) con sospensione cauteare decisa dall’arbitro, e Angelo Esposito del Team Erittu ha battutto Antonio Fenu dela Martellini Olbia (60 kg).

Per la Elite Nicolò Gallitelli della Turris Martellini (75 kg) ha avuto la meglio su Luis Giron Pons della Boxe Torres, in parità anche l'incontro tra Lorenzo Mura di Gp Algherese e Cesare Nardi di Corder Gym (67 kg). Miglior pugile della serata, presentata dallo speaker Angelo Difraia, il pugile oristanese Cesare Nardi.

© Riproduzione riservata