Appena un punto su nove per le tre sarde impegnate questo pomeriggio in Serie D, girone G. A conquistarlo è l’Ilvamaddalena sul campo del Pomezia. Incontro terminato 1-1.

La squadra di Gardini passa anche in vantaggio dopo 5’ con Galvanio. Al 39’ il pari di Teti.

Resta un tabù la vittoria casalinga in questa stagione per l’Atletico Uri, sconfitta (0-2) a Usini dall’Angri. Reti di Varsi all’11’ e Manfrellotti al 74’. La squadra di Paba non vince in casa da quasi nove mesi (13 marzo 2022).

Non riesce a cambiare marcia lontano dalle mura amiche la Costa Orientale Sarda. La squadra sarda perde (3-1) ancora, questa volta contro la Lupa Frascati, seconda forza del torneo. Dopo appena 9’ sardi sono sotto di due reti (al 1' l'autorete di Garau e al 9’ il gol di Traditi). Nella ripresa, al 31’ Mancosu accorcia le distanze ma otto minuti dopo la Lupa allunga ancora con Sabatini.

Ieri l’Arzachena aveva perso (1-2) in casa contro l’Aprilia.

