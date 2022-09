E sono sei. Non si ferma la marcia del Budoni nel campionato di Eccellenza. Oggi si è giocata la sesta giornata. La capolista, come da pronostico, ha battuto con una rete per tempo il Bosa. A sbloccare il risultato Sandro Scioni al 42’. Il raddoppio nella ripresa di Santoro al 31’. Non molla la presa il Latte Dolce, che fa il colpaccio al “Lixius” di Lanusei. I sassaresi, che hanno vinto con lo stesso risultato (0-2) dei biancocelesti, restano a due punti. Il gol nel secondo tempo di Kaio Piassi (69’) e Scognamillo (77’).

Tharros e Villacidrese scavalcano in terza posizione la Ferrini Cagliari. Gli oristanesi hanno sconfitto (3-0) in casa proprio la squadra di Sebastiano Pinna. Da segnalare la doppietta di Andrea Sanna. L’altra marcatura è di Alessandro Lasi. La Ferrini prima di questa gara aveva subito solo due reti.

La Villacidrese vince (1-3) a Serdiana contro un Sant’Elena ancora in rodaggio. Per la squadra di Mannu ancora doppietta di Palermo e rete di Aru. Per i biancoverdi il gol della bandiera è del giovane Delogu.

Terza vittoria consecutiva dell’Iglesias che piega (3-2) il Monastir. Per i minerari le firme sono di Bratzu, Fanni e Zedda. Per gli ospiti, doppietta di Magno.

A Gavoi colpo grosso del Calangianus, che supera (1-2) il Taloro. Ospiti in gol con Sechi e Spano. In mezzo la rete dei rossoblù di Sanna.

Boccata d’ossigeno per l’Ossese che espugna (0-1) il campo dell’Arbus. Decisiva la rete di Canu al 94’. L’incontro è stato equilibrato. Con una rete del solito Mattia Caddeo il Ghilarza vince (0-1) col San Teodoro.

Finisce senza reti tra Carbonia e Li Puti. Ha riposato la Nuorese.

