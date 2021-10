Vincono Torres, Atletico Uri e Muravera, l’Arzachena perde pesantemente lo scontro al vertice col Giugliano, il lanusei e il Latte Dolce perdono in casa. Una giornata tutt’altro che straordinaria per le sarde di Serie D.

Colpo sarrabese. Il Muravera vince a Formia per 2-1 con i gol di Di Vito e Del Gaudio e si porta a nove punti prima fra le sarde.

Ok la Torres. La Torres si è imposta con lo stesso punteggio sul campo del Cynthia con reti di Scotto e Dalmetto e fa un bel salto in avanti.

Uri super. Nuova vittoria della matricola Atetico Uri che allenata da Massimiliano Paba, si dimostra squadra solida e concreta in avanti vincendo per 3-1 (doppietta di longo e reti di Caliento e Bonone).

Le altre. Noti dolenti in casa Lanusei battuito in casa dper 1-0 dalla Nuova Florida: un momento davvero poco fortunato per gli ogliastrini. Non gira neppure il Latte Dolce battuto come detto sempre in casa dalla Vis Artena.

