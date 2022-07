L’appuntamento principale della stagione, il banco di prova più atteso sorride ancora al nuoto sardo. I Tricolori Assoluti, attualmente in corso di svolgimento a Ostia, stanno regalando agli atleti impegnati in vasca belle soddisfazioni e, soprattutto, segnali di crescita dal punto di vista tecnico e di approccio alla gara. Gare che hanno visto, nella prima giornata di ieri, ottime conferme e piacevoli ritorni su livelli di spessore da parte dei nuotatori isolani.

Sbollita la delusione per la mancata partecipazione agli Eurojunior, a causa del Covid, l’esperina Francesca Zucca si è rifatta con gli interessi con il nuovo record sardo assoluto sui 100 rana piazzandosi nona con il tempo di 1’08’’97. Ottimo ritorno per lo sprinter Samuele Congia che, dopo un avvio di stagione non semplice, ha vinto la sua serie sui 50 stile libero migliorandosi con il tempo di 22’’72 andando a piazzarsi in settima posizione. Una settima posizione che ha mostrato, nuovamente, un Congia in grande spolvero, con quella fluidità di nuotata che l’anno scorso gli ha concesso di vincere il titolo italiano tra gli Juniores e di piazzarsi in sesta posizione ai campionati Europei. “Samuele ha disputato un’ottima prova, siamo soddisfatti’’, il commento della sua allenatrice Alessandra Porcu. “Ha dimostrato tenacia in una stagione difficile senza mai demordere, tornando ad essere il ragazzo deciso e determinato pronto a dare il meglio di sé’’.

Posizione di rilievo sempre nello stile libero, ma nel mezzofondo, per Fabio Dalu sesto sui 400 con il crono di 3’53’’96, prestazione che fa ben sperare in vista delle prossime sfide sulle distanze più lunghe. Sui 100 rana uomini non sono mancati Enrico Puxeddu (Sport Full Time) diciannovesimo in 1’03’’43 e un caparbio Stefano Garau (Epseria) ventitreesimo in 1’03’’92. L’azzurrina algherese Alice Maggioni, seguita da Sandro Fiorentino, si è presentata al via dei 50 farfalla e ha terminato la sua fatica in ventitreesima posizione in 28’’07, una buona prestazione che potrà sicuramente migliorare nelle prossime gare a cui prenderà parte.

Nei prossimi giorni ci saranno anche altri atleti sardi da seguire, come ad esempio Anna Conti (Sport Full Time) e il dorsista Ginaluca Russu (Olbia Nuoto) che quest’anno ha dimostrato di ptoer crescere tanto, ritagliandosi un ruolo importante in tutte le specialità del dorrso.

