In Seconda categoria importanti successi di Ussana che ha espugnato per 2-1 il campo dell'Orione, vittoria del Settimo che ha sconfitto l'Uragano Pirri per 2-0 e del Flumini, vittorioso sul Club San Paolo. Per l'Ussana doppietta di Piga. Per il Settimo in rete Cossu e Mura. Per il Flumini rete decisiva di Gugliandolo. Vittoria anche della Ferrini Quartu sul campo dell'Audax per 3-1. Gol di Zedda, Mallus, Soro e Portas.

La rinuncia. Intanto si registra la rinuncia al campionato della Burcerese. Una vicenda davvero dolorosa, se si considera che proprio a Burcei è stato costruito uno degli impianti più belli della provincia, con fondo in erba sintetica e gradinate. La società si è regolarmente iscritta al campionato di Seconda categoria, ma ha dovuto rinunciare per l'impossibilità di avere una rosa necessaria per affrontare la stagione.

