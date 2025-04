Due giorni di partite di beach volley tra Sassari e il Lido di Alghero. Gli imprevisti sono diventati la spiegazione migliore di quanto possano trovare ospitalità e favore gli sport da spiaggia.

Nel weekend si è conclusa la "Spring edition" del "Sardinia foot volley" che ha visto la partecipazione di numerosi atleti del circuito nazionale provenienti dalla Penisola.

Nel rispetto del pronostico il torneo maschile ha visto l'affermazione della coppia formata da Carpita e Francesconi, mentre a livello femminile è stato il duo composto da Civetta e Vezzani ad imporsi sulle agguerrite rivali.

Lo spettacolo degli incontri ha attratto numerosi curiosi, sia tra appassionati di questo sport in continua ascesa ma anche tante persone che lo mostrano sempre più interesse.

Alessandro Francesconi, presidente della Bvme (Beach Volley Modena Eventi), si è voluto complimentare con l'organizzazione attraverso un messaggio: «Grazie per il weekend impegnativo e molto bello. Nella vostra terra tutto è splendido e il vostro è il territorio ideale per manifestazioni come questa che speriamo di poter ripetere in modo sempre più ampio».

