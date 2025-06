Per rilanciare il settore giovanile l’Olbia mette a segno il colpaccio: la partnership con la Lazio di Claudio Lotito, che Fabrizio Lucidi definisce “un punto di svolta”.

Autore dell’accordo è proprio il responsabile del settore giovanile dei galluresi, che dopo essere intervenuto una settimana fa alla presentazione della stagione 2025/26 accanto a Benno Räber, responsabile del progetto sportivo dei bianchi, oggi spiega: “Dati gli ottimi rapporti che ho mantenuto nel tempo con colleghi che lavorano per la Lazio speravo che, prima o poi, potessimo giocarci la carta per far crescere l’Olbia. E non si tratterà di una semplice affiliazione, ma di una collaborazione fortissima”

Dopo un’annata giocata ai minimi termini, con le sole Under 19 e Under 17, il progetto di “ristrutturazione” dell’Olbia mira a ricostruire il settore giovanile dall’attività di base, puntando innanzitutto sui talenti locali. A breve la società annuncerà il programma degli open day. “Vorremmo che i ragazzi venissero da noi perché il progetto è serio, sostanziale e fattivo: se un giovane è interessante lo segnaliamo alla Lazio che, tempo una settimana, lo convoca per vederlo”, aggiunge Lucidi, arrivato a Olbia lo scorso settembre.

Quella con l’Olbia è per la Lazio la prima partnership con un club sardo, un’occasione che la società presieduta da Guido Surace non vuole lasciarsi sfuggire. I due club sono già al lavoro per realizzare una scuola calcio estiva diffusa in diverse località della Sardegna, mentre per i più piccoli (6-12 anni) si aprono le porte della Lazio Soccer School, che guiderà l’attività di base dell’Olbia Calcio.

La partnership permetterà inoltre ai bianchi di accedere alle risorse messe a disposizione dalla Lazio in termini di professionalità dei loro specialisti, che potranno essere convocati in città e prendere parte a incontri su diversi argomenti. I ragazzi tesserati con l’Olbia Calcio avranno inoltre l’opportunità di entrare allo stadio Olimpico per assistere a due partire casalinghe dei biancocelesti.

