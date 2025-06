Partenza autoritaria dell'Italia nel Mondiale Under 23 di pallacanestro in carrozzina che si svolge a Sao Paulo, in Brasile. Gli azzurrini guidati da coach Fabio Castellucci hanno battuto nel match di esordio la Thailandia con un netto 89 a 16.

Gara mai in discussione, con un primo quarto dominato dall’Italia 27 a 4 e poi bissato dal 20 a 2 del secondo parziale. Miglior marcatore azzurro è Luigi Topo con 18 punti frutto di un quasi perfetto 9/10 dal campo, ma subito dopo vengono Balsamo con 14 e il sassarese della Dinamo Lab Cristian Uras con 13 punti. A segno anche l'altro giocatore sardo: 4 punti per Federico Bobbato che milita nell'Asinara Waves di Porto Torres come Alessio Ciciou (un punto) che però è laziale.

Domani la partita contro Team USA è programmata alle 11 locali (le 16 italiane). Gòi statunitensi all’esordio hanno battuto il Sud Africa 87 a 35.

Tabellino Italia: Topo 18, Balsamo 14, Sbuelz 13, Uras 13, Oujedid 8, Da Silva Pelizari 4, Bobbato 4, Boganelli 4, Tomaselli 4, Canella 4, Marotta 2, Ciciou 1.

