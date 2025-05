Al via nel segno delle emozioni la Serie A Q8 2025 di beach soccer. La prima tappa del massimo campionato targato Figc-Lnd è iniziata ier sulla sabbia della Beach Arena di Alghero, teatro già noto per le imprese azzurre e oggi cuore pulsante della Poule Scudetto. Cinque le gare disputate nella prima giornata.

Nel match inaugurale, la Happy Car Sambenedettese ha subito lanciato un messaggio forte, superando 3-1 i detentori della Coppa Italia 2024, la We Beach Catania. Dopo il botta e risposta iniziale tra Bokinha e Duarte, i marchigiani hanno accelerato nel terzo tempo: ancora Bokinha su punizione e il sigillo finale di Gabriele Gori su rigore, per un esordio da manuale sotto la guida di mister Oliviero Di Lorenzo.

Subito dopo, è andata in scena la prestazione dominante della Domusbet.tv Catania, campione d’Italia in carica, che ha travolto una volenterosa Roma Bs con un netto 6-0. Doppietta di Ravasio nel primo tempo, poi a segno anche Josep, Costa, Allison e Ponzetti. Una partita mai in discussione, gestita con autorevolezza dagli etnei, che puntano come sempre a riconfermarsi ai vertici.

Il match più equilibrato e spettacolare della giornata è stato quello tra Napoli Bs e Farmaè Viareggio, conclusosi 4-3 per i partenopei. Il Napoli è andato avanti con Antonio, ha subito il pari di Remedi su rigore e ha saputo rispondere ai tentativi toscani con i guizzi di Ovidio Alla e Leo Martins. Proprio il portoghese ha firmato la doppietta decisiva, regalando i primi tre punti agli azzurri dopo il momentaneo pareggio viareggino di Genovali.

Nel quarto match, il Lenergy Pisa ha dimostrato di avere ambizioni importanti, superando il Città di Milano con un perentorio 5-1. I nerazzurri guidati da Marrucci hanno dominato fin dal primo tempo, chiuso avanti 2-0 grazie ai gol di Casapieri e Hulk. Quest’ultimo ha poi raddoppiato in avvio di ripresa, prima delle marcature di Marinai e di un altro sigillo personale per chiudere i conti.

Spettacolo puro nell’ultimo confronto tra Bologna e Cagliari. I sardi, pur “lontani” dal capoluogo, hanno onorato l’esordio in “casa” con una prova di forza: 10-4 il risultato finale. Sugli scudi Lucas Araujo (4 gol), Hodel (tripletta) e l’inossidabile Palmacci. Il Bologna ha provato a reagire con Turchi e Riz, ma il divario tecnico e atletico è stato evidente. Per il Cagliari, un debutto da incorniciare.

Con cinque partite, 37 gol e tanto spettacolo, la Serie A ha preso il via nel migliore dei modi.

Oggi si torna in campo con nuovi incroci da vivere sul rettangolo di sabbia e una stagione che promette fiumi di emozioni.



Bologna–Cagliari 3-10:

Bologna Bs: Turchi, Cavaleri, Raito, De Baronio, Papastatoupolus, Riz, Coppari, Ravaglioli. Allenatore Filippo Turchi.

Cagliari Bs: Dos Santos, Gemignani, Sanfilippo, Hodel, Araujo, Palmacci, Boi, Marchetti, Desini, Mori, Mainas. Allenatore D’Amico.

Arbitri: Piraccini di Cesena e Bomba di Lanciano. Crono: Fagnani di Termoli.

Reti: 1’ Sanfilippo (C), 2’ Turchi (B), 8’ Araujo (C), 9’ Mori (C); 2’ st Palmacci (C), 9’ st Hodel (C), 9’ st Sanfilippo (C) 2’ tt Ravaglioli (B), 3’ tt Raito (B), 6’ tt Araujo (C), 7’ tt Araujo (C), 8’ tt Hodel (C), 10’ tt Hodel (C).

