L'Italia si qualifica per le semifinali dell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer maschile.

Nei quarti, gli azzurri hanno battuto per 5-2 la Repubblica Ceca in una gara dai due volti: la prima, con l'Italia che vola sul 4-0 con una rete di Alla e una tripletta di Giordani, poi la seconda, con i cechi che dimezzano il divario con Kortvelyesi e Trampota. Il gol che chiude il match è di Sciacca.

Domani, alle 18, la semifinale sarà Italia-Spagna. Dall'altra parte del tabellone, si giocherà Bielorussia-Portogallo.



Italia-Repubblica Ceca 5-2.

Italia: Casapieri, Josep Jr, Giordani, D’Agostino, Remedi, Paterniti, Genovali, Sciacca, Alla, Zurlo, Fazzini, Andriani. Ct Del Duca.

Repubblica Ceca: Malina, Kortvelyesi, Klima, Trampota, Pekarek, Formanek, Polanka, Fidrich, Durinik, Hurab, Slegr. Ct Jagielski.

Arbitri: Vitalij Gomolko (Lit), Matthieu Dor (Fra), Malte Gerhardt (Ger).

Reti: 6’ Alla, 9’st e 2’ e 3’tt Giordani, 8’ Kortvelyesi (C), 9’ Trampota (C) 10’ Sciacca.

