Una vittoria e una sconfitta per il Pirri, primo campione regionale della Serie B di beach soccer che ha partecipato in questi giorni alla fase nazionale al Beach Stadium "Matteo Valenti" di Viareggio.

Dopo il successo nella tappa sarda, disputata il mese scorso a Santa Margherita avendo la meglio su Capoterra, Ferrini e Pula, ha chiuso al secondo posto nel triangolare dietro al Brancaleone, formazione calabrese che ha conquistato l'accesso alla Poule Promozione. Contro la squadra promossa il Pirri ha perso 7-1 martedì (rete di Licciardò), mentre stamattina ha battuto 5-3 il Vasto (doppiette di Licciardò e Valluzzi, un gol di Porceddu). In classifica Brancaleone 6, Pirri 3, Vasto 0. «Una bellissima esperienza», commenta il direttore sportivo del Pirri Stefano Siddi, che per queste due tappe ha guidato la squadra. «Abbiamo vinto la tappa regionale, è iniziato tutto per gioco. Per noi è da rifare, adesso siamo partiti con questo e speriamo che si continui anche i prossimi anni con altre squadre dopo le quattro viste a Santa Margherita. Ci auguriamo che prenda piede, perché è bellissimo». In gruppo, come giocatori, Antonio Grosso in porta, capitan Manrico Porceddu, Gianluca Banchero, Francesco Meloni, Federico Corda, Antonello Licciardò, ed Enrico Valluzzi. Ora per il Pirri ci sarà a breve il raduno per la nuova stagione in Promozione, dopo aver vinto la Prima Categoria.

Poule Promozione. Niente da fare per il Cagliari Beach Soccer, sconfitto tre volte su tre nei playoff della Poule Promozione di Serie A sempre a Viareggio. La squadra dell'allenatore-giocatore Luca Ruggiu ha perso 2-4 martedì contro Milano, 6-4 ieri contro Seatram Chiavari e 3-7 stamattina contro Sicilia, non riuscendo così a ottenere la promozione nella Poule Scudetto.

