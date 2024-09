Esordio amaro per il Cagliari beach soccer femminile. Ad Alghero, le rossoblu iniziano la World Winners Cup, il Mondiale per club, perdendo 3-2 al supplementare contro le giapponesi del Nadeshiko.

Dopo un primo terzo di gara chiuso sullo 0-0, nel secondo il Cagliari va in vantaggio con Illiano, ma le asiatiche pareggiano con Sari. Nel terzo finale, ancora Illiano per il 2-1 rossoblu, ma il capitano Saki manda la sfida al supplementare. Nell'extra time, la vittoria nipponica è firmata da Sari.

Domani, alle 15.15, è in programma Cagliari-Zeeland Ladies.

© Riproduzione riservata