Buona prova per il Cagliari beach soccer femminile, che battono 4-3 le olandesi del Zeeland Ladies nella seconda giornata della World Winners Cup, il Mondiale per club in corso di svolgimento all Beach Arena di Alghero.

Al doppio vantaggio firmato da Bednarska al 7' e di Vecchione al 9' del primo terzo, hanno risposto Tieleman al 7' del secondo e capitan Jona all'8' del terzo. Poi ancora un botta e risposta tra Vecchione e Vypasniak al 10', prima del gol-vittoria di Illiano a 36” dalla fine.

Rossoblu che hanno comunque un conto aperto con la sfortuna, viste le traverse colpite da Komisarczyk e Dominguez e i pali di Vecchione e Pisa.

«Abbiamo giocato con grande orgoglio, non abbiamo mollato fino alla fine e finalmente abbiamo portato a casa la prima vittoria di questo torneo». È un Manuel Puddu orgoglioso e soddisfatto quello che ha commentato la vittoria a fine match.

«Ieri abbiamo avuto un po' di sfortuna in alcuni episodi, con pali e traverse, addirittura essendo in vantaggio a un minuto dalla fine perdere la partita è stata tosta. Però abbiamo reagito bene e oggi è nata una bella partita», prosegue il coach del Cagliari beach soccer, che quando gli si chiede cos'ha pensato dopo essere stato ripreso sul 2-2 e sul 3-3 dalle olandesi, non si nasconde e chiude con un sorriso: «Mi sono seduto, perchè mi sono detto “sarà come ieri e non andrà bene neanche questa”, invece ci ha pensato Illiano che ha tirato una punizione veramente bella: un eurogol».

