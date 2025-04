Il primo atto dei quarti di finale playoff di Serie A2 Femminile non porta fortuna alle due squadre sarde. Sia la Nuova Icom Selargius che la Sardegna Marmi Cagliari sono costrette a cedere in trasferta, ma in entrambi i casi le sensazioni sono tutt’altro che negative in vista di gara 2, in programma mercoledì.

A Mantova, Selargius lotta per 36 minuti punto a punto contro la capolista San Giorgio, prima di cedere 56-47 sotto i colpi di Orazzo e Fusari.

Le giallonere, guidate dai 14 punti di D’Angelo e i 15 di Ceccarelli, restano pienamente in corsa: servirà una vittoria al PalaVienna per forzare la “bella” e tornare in Lombardia.

Più ampio il divario maturato a Udine, dove la Virtus Cagliari viene sconfitta 86-61 dalla Delser, ma con una prestazione che va ben oltre quanto raccontato dal punteggio. Senza la regista titolare Nazck, la squadra di coach Staico ha tenuto botta a lungo, soprattutto grazie a una superlativa El Habbab (26 punti), prima di cedere alla lunga alla precisione balistica e alla supremazia fisica delle friulane, trascinate da Cancelli e Gianolla.

Udine ha tirato con il 40% da tre e dominato a rimbalzo (56 a 36), ma la Virtus ha avuto il merito di reagire anche sotto di 20 punti, arrivando fino al -11 nel cuore dell’ultimo quarto. Un segnale di carattere importante, che lascia aperta ogni possibilità in vista del ritorno al PalaRestivo.

Apu Udine-Virtus 86-61

Delser Crich Udine: Penna 7, Bacchini 10, Gianolla 18, Cancelli 19, Bianchi 13, Bovenzi ne, Sasso 6, Agostini, Casella, Gregori 13. Allenatore Riga

Sardegna Marmi Cagliari: Valtcheva 6, Cadoni, Trozzola 11, Pellegrini Bettoli, El Habbab 26, Peric 2, Gallus 5, Pasolini, Podda 9, Anedda 2. Allenatore Staico

Parziali: 25-15; 44-32; 62-42

Mantova Basket-San S. Selargius 56-47

San Giorgio Mantova: Fietta 4, Llorente 2, Fusari 24, Cavazzuti, Orazzo 13, Ranzato ne, Fiorotto 2, Cerani ne, Dell’Olio 5, Cremona 6, Ramò, Ndiaye ne. Allenatore Logallo

Nuova Icom Selargius: Mura 3, Berrad 8, Favre 7, Thiam, Ceccarelli 15, Madeddu ne, D’Angelo 14, Ingenito, Pinna, Valenti. Allenatore Maslarinos

Parziali: 20-16; 33-30; 45-40

