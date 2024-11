La Serie C Unica di basket maschile prosegue con il 4° turno del girone d'andata. Solo 4 le gare in programma nel weekend, dato il rinvio - causa indisponibilità del campo di gioco - del match che avrebbe visto la capolista solitaria Innovyou Sennori (imbattuta nei primi 3 turni) affrontare in casa la matricola Coral Alghero. La sfida si disputerà a Sorso domenica 24 novembre alle 18.

Due, invece, le sfide in programma nel sabato. La più interessante si gioca al PalaConi di Nuoro, dove i "Sirbones" di coach Puddu se la vedono con Il Veliero Calasetta, che dopo aver riposato nel turno d'apertura ha saputo regolare in serie Torres e Sant'Orsola grazie all'ottimo impatto del nuovo acquisto Russo.

Alle 19, invece, spazio al derby di Sassari tra Cus e Dinamo B, due formazioni ferme al palo insieme all'Antonianum e dunque ancora a caccia dei primi punti stagionali.

Domenica la copertina spetta alla stracittadina quartese: al PalAntonianum si affrontano i biancazzurri guidati da Tony Atella e la Ferrini Pisano Arredamenti (18.30). Una sorta di testacoda, con gli uomini di Fioretto che puntano al successo per agganciare Sennori in vetta.

La giornata si chiude alle 19, a Monte Mixi, con la sfida casalinga dell'Olimpia Cagliari contro il Sant'Orsola Sassari. Riposa la Torres.

Classifica: Innovyou Sennori 6, Il Veliero Calasetta 4, Pall. Nuoro 4, Pisano Arredamenti Quartu 4, Coral Alghero 4, Torres 4, Olimpia Cagliari 2, Sant'Orsola Sassari 2, Cus Sassari 0, Dinamo B 0, Antonianum Quartu 0.

