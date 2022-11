Dura poche ore la fuga della Innovyou Sennori in vetta al campionato regionale di serie D di basket. Dopo la sesta di andata, infatti, una coincidenza di risultati porta in prima posizione ben quattro squadre.

L’affollamento di testa. A guidare un poker di compagini: Dinamo Academy Alghero, Innovyou, Dinamo 2000 e San Sperate. A punteggio pieno rimangono gli algheresi, che lo scorso weekend hanno osservato un turno di riposo. Prima sconfitta, invece, per il quintetto allenato da Gabriele Piras sul campo dell’Astro (73-60 il finale). Grande equilibrio nei primi due quarti (35-34 al 20’), con gli ospiti che mettono il naso avanti nella terza frazione fino al 45-48 del 30’. Ultimi 10’ di marca Astro, grazie ad un parziale di 28-12 che ha regalato il successo ai ragazzi allenati da Roberto Frau. Il miglior marcatore è Poma, dell’Astro, con 23 punti. Vince e convince la Dinamo 2000, sul campo del Carloforte, per 54-86. Sassaresi avanti all’intervallo (31-39), anche se l’allungo definitivo arriva solo al rientro dal riposo lungo. I padroni di casa si devono accontentare del miglior realizzatore, Baghino con 18 punti. Netta vittoria, infine, del San Sperate contro Oristano Basket (90-61). I ragazzi allenati da Jean Patrick Sorrentino partono con il piede giusto e al 10’ sono già sul +16 (24-8). Vantaggio consolidato nel secondo quarto e ulteriormente ampliato nella ripresa. Al termine dei 40’ Brisu è il migliore con 26 punti.

La “prima”. La matricola Masters Sassari ottiene il primo successo stagionale contro la Visionottica Carbonia (91-86). Sassaresi che comandano e raggiungono il massimo vantaggio al 20’ (51-36). Dopo l’intervallo i “miners” recuperano (68-58 al 30’), ma non riescono a ricucire nel finale, con la Masters brava a tenere margine. È del Carbonia il top scorer, Deliperi, con 21 punti.

Le altre. Vince Assemini, in casa, contro la giovane Genneruxi per 76-73. I cagliaritani si devono accontentare del miglior realizzatore, Deliperi con 21 punti. Vittorioso anche il San Salvatore Selargius contro la Santa Croce Olbia (77-65). Selargini che già all’intervallo vanno avanti sopra la doppia cifra (53-40 al 20’) e tengono il vantaggio fino alla sirena finale. Per la Santa Croce, Raspa mette a referto 26 punti. Infine, vince la Casa del Sorriso Su Planu, contro la Coral Alghero, per 77-61, trascinata da un Fancello autore di 24 punti.

