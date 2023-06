Tra oggi e domani il campionato di Serie D di nuovo in campo. Si giocheranno infatti gara 2 delle finali di playoff e playout che potrebbero assegnare gli ultimi verdetti stagionali.

Playoff. Stasera si scenderà in campo a Carbonia, per la seconda gara della serie finale tra i padroni di casa della Visionottica e la Dinamo Academy. La palla a due di inizio gara è prevista per le 20, in un palazzetto di via Deffenu che si preannuncia caldissimo, già teatro della finalissima della scorsa stagione (allora contro Elmas). Obiettivo del quintetto di casa è portare la serie alla “bella”, che si giocherebbe il prossimo fine settimana a Sassari, mentre i giovanissimi allenati da Antonio Mura puntano a chiudere il discorso già stanotte. In gara 1, infatti, la Dinamo Academy si impose con il punteggio di 94-82 (Pisano il migliore con 23 punti).

Playout. Domani, invece, sarà la volta di gara 2 della finale salvezza. Assemini, con inizio alle 20, ospiterà la Coral Alghero, vittorioso tra le mura di casa sabato scorso (73-64). Per la compagine allenata da Tore Castelli è l’ultima chiamata salvezza: in caso di vittoria porterebbe la Coral a gara 3, ad Alghero, mentre se dovesse vincere la formazione guidata da Claudio Cau il discorso si chiuderebbe in 2 gare con la retrocessione degli asseminesi.

