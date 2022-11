La settima giornata di andata del torneo di serie D regionale di basket regala l’ennesima situazione di classifica equilibratissima. Al netto dei turni di riposo, di qualche match da recuperare e dei risultati dell’ultima giornata, infatti, sono ben 6 le squadre in vetta, a quota 10.

Affollamento in vetta. La Dinamo Academy Alghero, unica imbattuta, rinvia l’impegno con Oristano Basket, la Innovyou Sennori approfitta del turno di riposo, ma Dinamo 2000 e San Sperate non colgono l’occasione per allungare. I sassaresi perdono tra le mura di casa per 69-75. Primo quarto di marca Dinamo 2000 (22-9 al 10’) ma la reazione “miners” non si fa attendere e all’intervallo la distanza tra le due squadre è di soli 2 punti (32-30). Equilibrio anche nella terza frazione (51-50 al 30’), mentre è nell’ultimo quarto che arriva il break decisivo del Carbonia. Protagonista è Deliperi, con 21 punti. San Sperate, invece, cade sul parquet della Santa Croce Olbia per 75-66. Olbiesi che allungano in maniera importante nel secondo quarto (49-32 al 20’). Nella ripresa padroni di casa in controllo, fino alla sirena finale. Il miglior realizzatore è Brisu, del San Sperate, con 23 punti. Con la vittoria esterna, sul campo del Genneruxi per 69-78, assapora la vetta anche La Casa del Sorriso Su Planu. Ospiti che allungano nella seconda frazione (32-46), mantenendo il margine fino al 40’. I cagliaritani devono accontentarsi del miglior realizzatore, Rubio Bonnet, con 25 punti. Situazione attuale in testa: a quota 10, ora, ci sono Dinamo Academy, Sennori, Dinamo 2000, San Sperate, Su Planu e Carbonia.

All’inseguimento. Sembra essere terminato il periodo di rodaggio per Santa Croce e San Salvatore Selargius, distanti 2 punti dall’affollato gruppo di testa. Già raccontata la vittoria olbiese, i selargini, dal canto loro, non hanno problemi contro l’Assemini, battuto per 93-46. Anche l’Astro dà continuità ai risultati, vincendo contro Carloforte, dopo un tempo supplementare, per 69-66. Partita sulle ali dell’equilibrio nei primi 40’ di gioco e decisa nei 5’ supplementari. Alla compagine ospite non bastano i 16 punti di Baghino, miglior realizzatore.

La “prima”. Festeggia, ad Alghero, la giovanissima Coral 93, che supera la Masters Sassari per 73-68. Il quintetto allenato da Peppe Mulas comanda le operazioni per tutta la gara, allungando fino al 55-38 del 30’. Nel finale gli ospiti reagiscono, ma non riescono ad avvicinarsi alla formazione avversaria. Migliori marcatori della gara Fall, della Coral, e Sanciu, della Masters, con 19 punti.

