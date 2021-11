Turno favorevole alle compagini impegnate in casa, il quarto di andata del campionato di serie D regionale di basket. Non mancano le sorprese, con il big match tra Astro e San Salvatore sospeso nel secondo tempo.

La giornata. A Sestu la sfida di cartello tra i padroni di casa e i selargini si è chiusa anticipatamente. Troppa l’umidità presente sul parquet che non ha permesso la regolare prosecuzione, con 7 minuti e 36 secondi da giocare e il punteggio sul 54-55 per il San Salvatore. Sospensione che permette l’aggancio in classifica di Sennori e Carbonia. I sennoresi battono, in casa, l’Oristano Basket (84-72). Ospiti meglio in avvio (30-33 al 20’). Nella ripresa padroni di casa scatenati, con un parziale di 54-39 che vale la vittoria. Sugli scudi, nel Sennori, il tandem Merella-Pisano, con 29 e 26 punti. Il Carbonia supera la Coral Alghero 98-79. “Miners” che allungano sin dalle prime battute (27-14 al 10’) e contengono il ritorno algherese nel secondo quarto (46-36 all’intervallo). Nella ripresa il quintetto di casa prosegue la progressione fino al 98-79 finale. Top scorer è Cau, con 34 punti. Seconda vittoria stagionale per l’Azzurra Oristano che, sul parquet di casa, si impone sull’Elmas per 78-75. Ospiti avanti fino al 47-59 del 30’. Nell’ultima frazione la reazione oristanese, con un parziale di 32-16 che ribalta la gara. Nell’Azzurra è Porcu il migliore, con 23 punti.

Il posticipo. Nella sfida di ieri notte colpo esterno del Genneruxi che espugna il campo dell’Assemini per 64-73. Cagliaritani avanti sin dal primo quarto (12-16 al 10’), con l’allungo che arriva sulla doppia cifra solo al rientro dall’intervallo (51-61 al 30’). Miglior realizzatore della sfida è Ancona, con 25 punti.

© Riproduzione riservata