Da uno scontro diretto all'altro. Metabolizzata la sconfitta interna contro la Scandone, l'Esperia Cagliari fa rotta verso Angri, dove sarà di scena domenica (ore 18) nel 26° turno di Serie B Interregionale.

Per i rossoblù si tratta di un vero e proprio spareggio per il quinto posto: Angri, infatti, ha scavalcato di recente la squadra di coach Federico Manca, che in caso di vittoria, però, si riprenderebbe la posizione.

Per ottenere il successo sarà necessario un cambio di passo: fin qui, nelle sfide cruciali contro le pari grado, la Confelici ha quasi sempre perso. L'unica affermazione è arrivata proprio nella sfida d'andata contro Angri, battuta al PalaPirastu lo scorso 6 dicembre col risultato di 79-65.

«Dobbiamo capire cosa ci serve per stare al passo delle squadre più forti», sottolinea il tecnico Federico Manca, «negli scontri diretti serve uno step in più. Siamo in una fase di cambiamento: in alcuni momenti si vedono cose molto buone, in altri emerge la mancanza di lavoro con le nuove gerarchie. Sappiamo cosa ci manca: ora si tratta di portarlo con continuità negli allenamenti e nelle partite. Dobbiamo essere consapevoli che quanto fatto finora non basta, serve aggiungere qualcosa».

I campani, reduci da due vittorie consecutive, faranno leva soprattutto sull'argentino Martinez, miglior marcatore del campionato con quasi 25 punti di media.

Scontro diretto anche per la Klass Sennori, che domenica (ore 15) riceve a Sorso la Pallacanestro Antoniana in una delicata sfida salvezza. Le due formazioni sono appaiate in coda al girone con 10 punti: una vittoria sarebbe fondamentale per i romangini, alla ricerca del miglior piazzamento possibile in chiave playout. Nella sfida d'andata Sennori ebbe la meglio col risultato di 86-76, trascinata dai 20 punti di Nwokoye. Per i "tauri" fu la prima, storica vittoria nella categoria.

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