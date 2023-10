Inizierà il prossimo weekend il campionato regionale di basket di “Divisione Regionale 1” (ex Serie D) che vedrà ai nastri di partenza 12 squadre.

Di queste 8 sono del Sud Sardegna (Su Planu, Astro, San Sperate, San Salvatore, Basket Iglesias, Carbonia, Atletico Cagliari e Genneruxi), 2 dell’Oristanese (Saab Terralba e Oristano Basket) e 2 del Nord (Demones Ozieri e Coral Alghero). Ci sarà la finalista dei playoff dello scorso anno, il Carbonia, e le due neo-promosse dalla, ormai ex, Promozione, Iglesias e Demones.

Le new entry sono rappresentate anche da Atletico Cagliari e Saab Terralba. L’anno scorso fu il Sennori a vincere il campionato e ottenere la promozione diretta, mentre per la Dinamo Academy Alghero arrivò il salto di categoria attraverso i playoff. In programma gare di andata e ritorno, per una prima fase che vedrà le squadre scendere in campo per 22 giornate, da sabato e domenica prossima fino alla metà del mese di marzo.

In seguito la seconda fase. Ecco il programma della prima giornata. Su Planu-Astro; Saab Terralba-San Sperate; Demones Ozieri-Coral Alghero; San Salvatore-Basket Iglesias; Carbonia-Oristano Basket; Atletico Cagliari-Genneruxi.

© Riproduzione riservata