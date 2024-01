Terminate le vacanze natalizie si ritorna in campo nei principali tornei regionali di basket. Sarà un weekend ricco di partite.

Serie B Femminile. La capolista Virtus Cagliari riparte in trasferta, sul campo dell’Astro. La gara di cartello, però, sarà lo scontro di alta classifica tra Cus Cagliari (seconda) e l’Antonianum Quartu (terza). All’andata si imposero le universitarie (50-63). Il quadro della Seconda Giornata di Ritorno: Condor Monserrato-Chelu Coffee&More Elmas, domani ore 17; Basket Quartu-Mercede Alghero, domani ore 17; Astro-Virtus Cagliari, domani ore 18; Cus Cagliari-Antonianum, domani ore 18; San Salvatore-Su Planu, domenica ore 19.30.

Divisione Regionale 1. Impegno esterno per la prima della classe, La Casa del Sorriso Su Planu, sul parquet dell’Astro, e per le seconde in classifica Atletico Cagliari (sul campo del Genneruxi) e Carbonia (contro Oristano Basket). Il programma della prima giornata di ritorno: Genneruxi-Atletico Cagliari, domani ore 18; Klass Coral Alghero-Demones Ozieri, domani ore 18; Iglesias-San Salvatore, domani ore 18.30; Oristano Basket-Carbonia, domani ore 18.30; Astro-La Casa del Sorriso Su Planu, domenica ore 20.30; San Sperate-Terralba, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Nei tre gironi regionali spicca l’impegno esterno del Mogoro contro Genneruxi (capolista del girone A) e sempre lontano da casa dell’Aurea Sassari (a Nulvi). Il quadro delle gare. Sud (Seconda Giornata di Ritorno). Girone A: Primavera-Basket Quartu 73-102; Genneruxi-Basket Mogoro, domenica ore 19.30; Serramanna-Marrubiu, domenica ore 18.30; Beta-Azzurra Oristano (20/01). Riposa Sinnai. Girone B: Jolly-Poetto Gruppo Ena, domenica ore 18; Carbonia-Madas Siliqua, martedi ore 21.30; Condor Monserrato-Su Stampu Assemini, martedì ore 20.30; Su Planu-Carloforte (17/02). Riposa Spirito Sportivo. Girone Nord (Decima di Andata): Nulvi-Aurea Sassari, domani ore 18; Basket 90 Masters-Pall. Nuoro, domani ore 19.30; Sap Alghero-Pallacanestro Sant’Elene, domani ore 19.30; New Basket Ploaghe-Sennori, domani ore 18.30; CMB Porto Torres-Santa Croce Olbia, domenica ore 19.30. Riposa Arzachena.

