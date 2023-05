Sarà un weekend ad altissima tensione nei campionati regionali di Basket. In serie D il rush finale per la promozione diretta, in Promozione si gioca il primo turno playoff al Sud, mentre al Nord penultimo turno della fase a orologio. Nel Femminile, per la Serie B, inizia l’avventura della Virtus Cagliari negli spareggi nazionali.

Serie D. Saranno Carloforte e Assemini gli ultimi ostacoli delle capolista Dinamo Academy e Innovyou Sennori. Il quadro delle gare dell’ultimo turno della stagione regolare: La Casa del Sorriso-Masters Sassari, domenica ore 19; San Salvatore-Dinamo 2000, domenica ore 19; Assemini-Innovyou, domani ore 19.30; Genneruxi-Visionottica Carbonia, domani ore 18; Dinamo Academy-Carloforte, domani ore 16; San Sperate-Coral Alghero, domani ore 18.30. Riposano Astro e Santa Croce.

Promozione. Al via i quarti di finale playoff del girone Sud. Il programma: Basket Iglesias-Poetto, domani ore 18.30; Spirito Sportivo-Beta, domani ore 18; Sinnai-Sinis, domenica ore 20; Jolly-Condor, domenica ore 18. Al Nord penultima giornata della fase a orologio. Le partite: Ichnos Nuoro-Arzachena, domani ore 19; Aurea Sassari-Nulvi, domani ore 20; Pallacanestro Nuoro-CMB Porto Torres, domani ore 19; S. Orsola-Demones Ozieri, domani ore 18. Riposa 80&Co. Basket.

Serie B Femminile. La Virtus, nel triangolare spareggio, scenderà in campo domani alle 19.30. La vincitrice del concentramento a 3 accede ai playoff promozione per la serie A/2. Le avversarie, Rainbow Catania e Magnolia Basket Campobasso, si affronteranno oggi. Domani, le cagliaritane sfideranno la perdente della prima gara, mentre domenica, alle 16, se la vedranno contro la vincente.

Serie C Femminile. Disputata gara 1 della finale promozione. Si impone il Basket 90, in casa, contro Nulvi per 69-62. Pronostico rispettato, anche se le ospiti hanno comandato nel punteggio per buona parte della gara (17-19 al 10’, 34-35 al 20’ e 49-50 al 30’). Nel finale, però, le sassaresi riescono ad essere più lucide, attuano il break decisivo e portano a casa il primo punto della serie. Appuntamento a gara 2, con la data ufficiale che verrà comunicata nelle prossime ore.

