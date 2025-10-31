Basket Regionale, match clou tra Genneruxi e CMB Porto Torres in Divisione Regionale 1L’elenco del lungo weekend di sfide
Al via da domani il lungo weekend di partite nei tornei di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e 2 maschile. Antipasto nel massimo torneo regionale femminile, con l’imbattibilità mantenuta da parte della Mercede Alghero nell’anticipo del mercoledì.
Serie B Femminile. Come detto, turno che ha già preso il via mercoledì, con la vittoria della Mercede Alghero in casa di Elmas (49-81 il finale). Algheresi che raggiungono l’Astro in testa alla classifica, in attesa dei rimanenti incontri del weekend. Il programma della quarta giornata di andata: Elmas-Mercede Alghero 49-81; Antonianum-Basket Su Planu, domani ore 18.30; Fenix Sassari-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 17.30; Il Gabbiano-Astro, domenica ore 20. Riposa: San Salvatore.
Divisione Regionale 1. Il Cus Cagliari, primo della classe, sarà impegnato nel più classico dei “testa-cosa” contro i “colleghi” universitari del Cus Sassari. Alle spalle, fari puntati sullo scontro diretto tra le inseguitrici Genneruxi Cagliari e CMB Porto Torres. La quinta di andata al completo: Astro-Santa Croce, domani ore 18.30; Genneruxi-CMB Porto Torres, domani ore 18; Sap Alghero-Sinnai, domani ore 19; Ferrini Basket-Elmas, domenica ore 17.30; Assemini-San Sperate, domenica ore 20.30; Atletico Cagliari-Basket Mogoro, domenica ore 18; Cus Cagliari-Cus Sassari, domenica ore 19.
Divisione Regionale 2. Due giorni intensi di partite attendono i 3 gironi del torneo. Al sud, tra le gare in programma, spicca la sfida tra Azzurra e Cagliari Basket. Al Nord le capolista dei due gironi, Sennori e Shardana, ospiteranno rispettivamente Mercede Alghero e Pallacanestro Nuoro. Il programma del quarto turno di andata. Sud: Azzurra Oristano-Cagliari Basket, domani ore 20; Condor Monserrato-Beta, domani ore 18; Antonianum-Cus Cagliari, domenica ore 19.30; Pol. Marrubiu-Settimo, domenica ore 18; Primavera-Il Gabbiano, domenica ore 20; Genneruxi-La Casa del Sorriso, mercoledì ore 21.15; Carloforte-Iglesias (26/11); Serramanna-Carbonia (23/01). Nord. Girone A: Nova Pallacanestro-Olimpia Olbia, domani ore 19; Virtus Olbia-Arzachena, domani ore 19; Sennori-Mercede Alghero, domani ore 19.30; Accademia Olmedo-Masters Sassari, domenica ore 18. Girone B: Macomer 2.0-CMB Porto Torres, domani ore 18.30; Ichnos Nuoro-S. Elene, domani ore 18.30; Dinamo 2000-Ghilarza, domenica ore 18; Shardana Basket-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 17.30.