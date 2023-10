Dopo l’avvio della Serie C Regionale Maschile e della B Femminile, nel weekend ci sarà l’esordio della “Divisione Regionale 1” e delle sue 12 partecipanti. È questa la nuova denominazione della “ex Serie D” e prenderà il via con 5 partite (la sesta è posticipata di qualche giorno). Un fine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati della palla a spicchi, in attesa dell’inizio della “Divisione Regionale 2” (la ex Promozione), previsto per la seconda metà di ottobre.

Serie B Femminile. Il calendario propone alcune sfide di rilievo. A partire dall’incrocio tra 4 delle 5 squadre vittoriose nella prima giornata (Virtus-Astro e Su Planu-San Salvatore), oltre al match tra Antonianum Quartu e Cus Cagliari. Il quadro completo degli appuntamenti: Virtus Cagliari-Astro, domani ore 18; Su Planu-San Salvatore, domenica ore 19; Elmas-Condor Monserrato, domani ore 19; Antonianum-Cus Cagliari, domani ore 18.30; Mercede Alghero-Basket Quartu, domenica ore 17. Riposa Basket Nulvi.

Divisione Regionale 1. Dopo i vari test precampionato, da domani si fa sul serio. Interessante l’incrocio tra La Casa del Sorriso Su Planu e Astro, che avrà una squadra completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione (il quintetto guidato da Roberto Frau, infatti, sta disputando la Serie C), mentre si attende l’esordio della rinforzata matricola Demones Ozieri contro la Coral Alghero che ha a sua volta cambiato qualcosa rispetto al torneo passato. Gli appuntamenti della prima giornata: La Casa del Sorriso Su Planu-Astro, domenica ore 19; Saab Terralba-Basket San Sperate, domani ore 19; Demones Ozieri-Coral Alghero, domani ore 18.30; San Salvatore-Basket Iglesias, domenica ore 20; Carbonia-Oristano Basket, mercoledì 11 ore 20; Atletico Cagliari-Genneruxi, domenica ore 20.

