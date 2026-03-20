Sfida cruciale al PalaRestivo. Sabato alle 15 la Sardegna Marmi Virtus Cagliari ospita il Milano Basket Stars nell’undicesima giornata di ritorno della Serie A2 Femminile: in palio ci sono punti pesanti tra corsa playoff e lotta salvezza.

Le cagliaritane, ottave con 18 punti, cercano riscatto dopo gli stop contro Sanga Milano e Viterbo. Il margine di errore è ormai ridotto e la sfida con le lombarde (distanti quattro lunghezze) assume un peso specifico elevato. Milano arriva a Cagliari con 14 punti e l’urgenza di reagire dopo il ko contro Costa Masnaga.

I numeri raccontano di due squadre diverse: la Virtus ha costruito la propria classifica sulla difesa (1270 punti subiti in 20 gare e 213 palle recuperate), mentre Milano punta su un attacco più produttivo (1380 punti segnati) e percentuali migliori al tiro.

Tra le ospiti attenzione a Baldelli in cabina di regia, Bocchetti sul perimetro e alla presenza sotto canestro di Stawinska, in una squadra profonda e con diverse soluzioni offensive. «È una partita che aspettiamo da tempo - spiega coach Fabrizio Staico - più che il peso delle ultime sconfitte sentiamo la voglia di riscatto dopo l’andata. La posta in palio è alta, ma lo è anche la nostra motivazione».

Il tecnico sottolinea la necessità di una prova solida: «Affrontiamo una squadra rinforzata e di valore. Per portare a casa il risultato servirà una prestazione di alto livello». Chiavi tecniche chiare: «Contro un attacco così prolifico la difesa è fondamentale. Dovremo limitare il loro potenziale e controllare i rimbalzi, evitando seconde opportunità». Infine, l’appello al pubblico: «Il PalaRestivo può essere un fattore. Il sostegno dei tifosi sarà importante in una gara così intensa».

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