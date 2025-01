Scontro diretto in chiave playoff per la Nuova Icom Selargius, che sabato (16.45) affronta al PalaVienna la Salerno Ponteggi, rivale per un posto nella griglia playoff della Serie A2 Femminile.

Reduci dal ko (con rimpianti) contro la corazzata Sanga Milano, le selargine vogliono tornare a gioire di fronte al pubblico amico: «Non mi aspetto reazioni particolari dopo la sconfitta col Sanga», afferma coach Vasilis Maslarinos, «giochiamo un’altra volta in casa e sarà necessario affrontare la sfida con la stessa energia di sabato scorso, cercando ovviamente di portare a casa un risultato positivo. La chiave sarà eseguire con attenzione il piano partita per controllare il più possibile il gioco».

La Salerno Ponteggi è squadra competitiva, come dimostrano i 3 successi ottenuti nelle ultime 4 gare. Sabato scorso, di fronte al pubblico amico, la squadra di coach Gennaro Di Lorenzo si è imposta su Giussano per 74-71 guidata dai 24 punti di Silvino Oliveira, seconda miglior realizzatrice della categoria con oltre 18 punti di media. La playmaker portoghese fu decisiva anche nella sfida d’andata, giocata in Campania lo scorso 19 ottobre e vinta da Salerno per 69-59. Vana, per il San Salvatore, la doppia-doppia di Lea Favre (22 punti e 12 rimbalzi).

«Salerno può contare su un gruppo che gioca assieme da alcune stagioni, e questo ha permesso loro di raggiungere un’ottima chimica», sottolinea il tecnico del San Salvatore, «si tratta di una formazione che ama correre e che fin qui ha saputo disputare un buonissimo campionato».

Nel mirino c'è la post season, ma Maslarinos frena: «Dobbiamo essere pazienti e affrontare una partita alla volta», conclude, «le ragazze meriterebbero i playoff per il loro grande impegno, ma è ancora prematura ogni valutazione in tal senso».

