Nuova Icom Selargius in partita a lungo, ma costretta ad arrendersi nel finale sul campo della vicecapolista Costa Masnaga. Nel recupero della 22^ giornata di Serie A2 Femminile (girone A), le giallonere cedono 77-53 al termine di una gara rimasta in equilibrio per tre quarti prima dell’allungo decisivo delle lombarde.

L’avvio sorride alle padrone di casa, che scappano subito sul 13-2 trascinate da Teder e Brossmann. Selargius, però, non si disunisce e riesce a rientrare già nel primo periodo fino al -2, restando agganciata anche nella fase centrale nonostante i tentativi di fuga di Costa Masnaga, tornata in doppia cifra con una tripla di Pirozzi tra secondo e terzo quarto.

Le ragazze di coach Maslarinos tengono botta con Mura e D’Angelo, riuscendo a risalire fino al -9 in avvio di ultimo periodo, ma lì si spegne la partita: il parziale di 26-15 nell’ultima frazione consegna alle lombarde il successo con ampio margine.

Protagonista assoluta Brossmann (25 punti e 14 rimbalzi), ben supportata da Teder (15) e N’Guessan (10). Per Selargius 14 punti di D’Angelo, 13 di Mura e 10 di Juhasz.

Nonostante il terzo ko consecutivo, la Nuova Icom resta salda in zona playoff con 24 punti (settimo posto). Da segnalare, tra le fila di Costa Masnaga, i 9 punti e 6 assist dell’algherese Giulia Olandi, fresca di convocazione con l’Under 18 per il torneo internazionale di Mannheim.

Costa Masnaga-San Salvatore S. 77-53

Limonta Costa Masnaga: Cibinetto 4, Teder 15, Contreras, Pirozzi 3, Brossmann 25, La Malfa ne, Sanogo 2, N’Guessan 10, Redaelli, Volpato 9, Algeri, Olandi 9. Allenatore Bereziartua

Nuova Icom Selargius: Mura 13, Berrad 2, Ceccarelli 8, Aijanen 4, Juhasz 10, D’Angelo 14, Ingenito, Pinna, Valenti, Blecic 2, Porcu. Allenatore Maslarinos

Parziali: 15-13; 28-21; 51-38

© Riproduzione riservata