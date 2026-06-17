Basket, nell’ultimo impegno stagionale vittorie di Mogoro e Ferrini QuartuIn campo le squadre del girone unico “playout”
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Si sono disputate, lo scorso weekend, le ultime partite della stagione nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Sono scese in campo le squadre del girone unico “playout”.
Nelle due gare in programma, vincono Mogoro e Ferrini. I mogoresi si impongono sul parquet dell’Assemini per 61-83, al termine di 40’ di gioco nel quale gli ospiti hanno sempre guidato il punteggio. Per il quintetto allenato da Claudio Piras è la terza vittoria nella seconda fase. La Ferrini, invece, porta a casa un netto successo contro la Santa Croce Olbia, per 126-82. Attacchi particolarmente ispirati, con entrambe le squadre che hanno giocato senza particolari pressioni.
I tabellini delle due sfide.
Assemini – Mogoro 61-83
Assemini: Ruvioli 10, Grosso 9, Bandini 4, Loi 17, Stara 4, Quartu, Desogus 17.
Mogoro: Pisano 7, E. Pani 14, L. Pani 6, Lopane 9, Fatteri 12, Pes 8, Meconcelli 10, Valenza 17. Allenatore Piras.
Arbitri: Montisci e Farci.
Parziali: 9-20; 23-44; 35-62; 61-82.
Ferrini Quartu – Santa Croce Olbia 126-82
Ferrini: Taccori 4, Murru 25, Deering 17, G. Sassaro 13, M. Sassaro 8, Murgia 4, Pisu 15, Mazzella 4, Dessì 12, Balletti 4, Floris 18, Dore 2. Allenatore Palmas
Santa Croce: Soro 27, Moledda, Deiana 2, Schiano 4, Bonomo 27, Fresu 4, Cocco 13, Fenzi 2, Terzitta 3. Allenatore Franzini.
Arbitri: Seu e Milia.
Parziali: 30-13; 56-37; 98-60; 126-82.